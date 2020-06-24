شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف البنك المركزي النيوزيلندي منذ قليل عن بيان أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي عكس إبقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% للاجتماع الثاني على التوالي خلال اجتماع المركزي النيوزيلندي المنعقد في 24 من حزيران/يونيو الجاري، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين.

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هذا وقد أكد بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أنه مستعد لاستخدام المزيد من أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة مع تعهده بمراجعة كمية برنامج التيسير الكمي، موضحاً أن على استعداد لتقديم حافز إضافي عند الضرورة مع التطرق لكون نيوزيلندا احتوت فيروس كورونا "الآن" وأن ذلك سبب بعض الثقة ولكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية وأنه سيعمل على نشر الخطوط العريضة لجهزية الأدوات البديلة في آب/أغسطس المقبل.

ويذكر أن المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% في اجتماعه المفاجئ السابق والذي تم عقده في 15 من آذار/مارس الماضي وأعلن آنذاك بأنه سيتم البقاء عليها عند هذا المستوى لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة أيضا بأنه في حالة الحاجة إلى المزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.