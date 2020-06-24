شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تشيد بقرارات رفع الحظر وتطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت غرفة القاهرة التجارية بقرارات الحكومة بعودة الحياة مرة اخرى الى بعض القطاعات التى توقفت لأكثر من 70 يوما فى ظل الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد محمد مهران عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة أصحاب المدابغ أن قرارات الحكومة ستسهم فى اعادة عدد كبير من العمالة المتوقفة ولكن ذلك لا يعنى عدم اتباع الاجراءات الوقائية والحفاظ على المسافات الامنة واتباع الارشادات التى أعلنت عنها الحكومة والالتزام بها .

وطالب مهران فى تصريح ل"الخليج 365 بضرورة ان يكون الالتزام مشترك بين المواطن و القائمين على الاعمال فالامان والسلامة تعود بالنفع على الجميع اما الاستهانة ستحمل الضرر للكثيرين ولذلك يجب ان يكون الوعى هو المحرك الرئيسي لتلك المرحلة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

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