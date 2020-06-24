شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط لضمان حصولك على تعويض التأمين التكميلى للسيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأمين التكميلى على السيارات هو التأمين الخاص بالسيارة وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو، وللحصول على كامل التعويض التزم بهذه الشروط . 1 - اختيار الشركة صاحبة السمعة الجيدة والتي تتمتع بملاءة مالية عالية 2 - معرفة قدرة الشركة على سرعة سداد التعويض فى حال المطالبة 3 - الاستعلام عن وضع الشركة المالى من خلال هيئة الرقابة المالية 4 - قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة Advertisements 5 - تحديد نسب التحمل او عدمها قبل اصدار الوثيقة 6 - عدم الاعتداد بأى بنود شفوية لأن القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة 7 - تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو

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