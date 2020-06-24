شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التعمير (4150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد من جديد مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 14.10، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.45% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 14.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.50 كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.36 ومستوى المقاومة 14.50.