شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستند لدعم قوي – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأهلي (1180) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.15 نقطة، ليصل السهم بانخفاضه الأخير للاستناد إلى مستوى الدعم 37.05، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 37.05، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيدفع السهم نحو الصعود، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.90 ومستوى المقاومة 39.20.