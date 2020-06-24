شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك تزامناً مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.20 نقطة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.66، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.66 ومستوى المقاومة 11.36.