شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يمحو خسائره – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سبكيم العالمية (2310) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 14.02، استند عندها لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليستطيع أن يمحو جميع خسائره ويغلق على عدم تغيير، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.98. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.74 ومستوى المقاومة 15.04.

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