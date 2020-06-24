أسيج يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 24-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسيج (8150) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -7.92% بما يعادل -1.90 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 21.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 24.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.44 مستوى المقاومة 24.00.
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