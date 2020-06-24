شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الاحساء للتنمية (2140) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.78% بما يعادل 0.20 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 11.98 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.10 ومستوى المقاومة 11.98.