شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بحر العرب (7201) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.61% بما يعادل 0.55 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.25 ومستوى المقاومة 37.30.
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