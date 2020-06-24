شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مدينة المعرفة (4310) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 8.96% بما يعادل 0.73 نقطة، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى 8.58، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 10.82 إلى 7.20).
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.58، ليستهدف مستوى المقاومة 9.44 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.44.
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