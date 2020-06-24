شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 24-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في تحقيق مكاسب طفيفة في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.07% بما يعادل 4.99 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,407.09 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 7,073.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,407.09.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
125
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
52
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عدد أسهم الشركات الثابتة
18
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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