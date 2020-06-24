شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بحوالي مليوني برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بانخفاض قدره مائة ألف برميل.
وتراجع مخزون البنزين بنحو 325 ألف برميل بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 3.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.
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