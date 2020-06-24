شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لشركة "آبل" تقترب من 1.6 تريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى قياسي جديد مما دفع القيمة السوقية هي الأخرى للصعود صوب أعلى مستوى على الإطلاق مقتربة من 1.6 تريليون دولار.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان "آبل" الاستعانة برقائقها الإلكترونية المصنعة لديها فغي حواسب "ماك" بدايةً من إصدارات عام 2021، وذلك بعد الاعتماد على رقائق إلكترونية تصنعها "إنتل" لصالح الشركة المنتجة لـ"آيفون" منذ فترة طويلة.

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وتعد صناعة الرقائق الإلكترونية ضمن استراتيجية "آبل" في الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والمكونات التقنية التي تدخل في صناعة "آيفون" و"آيباد" وحواسب "ماك" وحتى الساعات الذكية.



وتجدر الإشارة إلى أن سهم "آبل" قد تعرض لضغوط في الآونة الأخيرة بعد إعلان الشركة إغلاق بعض متاجرها مرة أخرى في ولايات أمريكية ارتفعت فيها عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 366.5 دولار، وهو الإغلاق الأعلى على الإطلاق، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 372.3 دولار وأقل سعر عند 362.2 دولار.