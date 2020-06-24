شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تعلن عن تدشين صندوق للاستثمار في شركات تكافح التغيرات المناخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة التجارة الإلكترونية "أمازون دوت كوم" تدشين صندوق برأس مال يقدر بملياري دولار من أجل استثمار أصوله في تكنولوجيا تسهم في مكافحة التغيرات المناخية.



ومن بين هذه التكنولوجيا وسائل لتنقية الهواء وتقليل مسببات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون وغير ذلك من عوامل التلوث كالوقود الأحفوري.



وذكرت الشركة الأمريكية أن صندوقها يحمل اسم "Climate Pledge Fund"، وسوف يتم استثمار أصوله في شركات تعمل في صناعة متنوعة مثل النقل واللوجستيات وتوليد الطاقة من مصادر متجددة وحتى الزراعة والمواد الغذائية.

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وذكرت "أمازون دوت كوم" بأن رأس المال المخصص للصندوق المشار إليه يعد مبلغا أوليا، أي أنه هذا المبلغ سيزيد بشكل تدريجي.



وكان المدير التنفيذي ومؤسس "أمازون" قد أعلن لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن خطته لإطلاق هذا الصندوق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.9% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 2764.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2783.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2718.04 دولار.