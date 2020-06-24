شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية تقدم قائمة بالأغذية التى تحتوى فيتامين د لمقاومة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك الكثير من بدائل الأدوية الخاصة بالمناعة والمكملات الغذائية التى يمكن الحصول عليها من الأطعمة الطازجة الخاصة بالخضروات والفواكة وفيما يتعلق بفيتامين د الضرورى لرفع مناعة الجسم ومقاومة الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد ومن أبرز الاطعمة التى تحتوى فيتامين د

1 الأسماك .

2 المشروم .

3 البيض.

4 الحليب.

5 الزبدة البلدى .

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6 الزبادى.

7 منتجات الصويا.

وأضاف عوف فى تصريح خاص ل الخليج 365، أن التعرض للشمس من أهم مصادر فيتامين د حيث أن التعرض للشمس يؤدى إلى تفاعل الجسم وينتج من نفسه فيتامين د وهو الفيتامين الخاص بالمناعة ورفع قدرة الجسم على مواجهة الفيروسات.

وأشار رئيس شعبة الأدوية ، إلى أن الأشخاص أصحاب عسر الهضم عليهم بضرورة زيادة حمضية المعدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم قتل الفيروس فى المعدة فى حالة وصوله، وذلك من خلال تناول الحمضيات مثل الليمون الأصفر والأخضر والجرجير وخل التفاح المخفف بالماء .

وتابع ، أن هيئة الدواء قامت بضخ كميات كبيرة من أدوية المناعة والمكملات الغذائية لسد احتياجات المواطنين المصابون بفيروس كورونا المستجد فى العزل المنزلى ، موضحا أن شعبة الأدوية تناشد المواطنين تناول الأطعمة الطازجة من الخضروات والفاكهة والتى تحتوى عناصر غذائية قوية لمناعة الجسم والتى تفيد فى مقاومة أى إصابة يتعرض لها الشخص فى حالة وصول الفيروس اليه .