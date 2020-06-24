وول ستريت تغلق مرتفعة وناسداك يسجل مستوى قياسيا جديدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الثلاثاء بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة واحتمال المزيد من إجراءات التحفيز وهو ما عزز الآمال في تعاف سريع.

قادت قفزة في أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك ليسجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا، هو الخامس هذا الشهر، بعدما ارتفع 74.89 نقطة (0.74%)، إلى 10131.37 نقطة.

وقفز سهم أبل إلى مستوى قياسي جديد عند 372.37 دولار قبل أن يكتفي عند الإغلاق بـ 366.53 دولار مرتفعاً 2.1%، ولتقترب القيمة السوقية للشركة من 1.6 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات أن وتيرة الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة تباطأت في يونيو حزيران مع إعادة فتح الشركات بعد إغلاقات بدأت في منتصف مارس آذار.

وأشارت بيانات أيضا إلى أن مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا قفزت 16.6 بالمئة في مايو أيار متجاوزة بفارق كبير تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.9 بالمئة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 130.89 نقطة، أو 0.5 بالمئة، إلى 26155.76 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 13.45 نقطة، أو 0.43 بالمئة، ليغلق عند 3131.26 نقطة.