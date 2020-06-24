شكرا لقرائتكم خبر عن توقع زيادة الاندماج في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المشرف بالبنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا، أمس الثلاثاء، إن أزمة فيروس كورونا ستفسح المجال أمام عمليات اندماج واستحواذ بين بنوك منطقة اليورو سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود نظراً لأنها تقلص هوامش الربح.

وأضاف «هذا يمكن أن يكون لأن الطوارئ الصحية قلصت هوامش الربحية، وأن البنوك المركزية مستعدة لتدشين مشاورات عامة عن كيفية تقييمها للاندماجات». (رويترز)

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