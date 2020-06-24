«الاتحادية للضرائب» تدعو للسداد باستخدام «جي آي بان»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن آلية الدفع الضريبية باستخدام رقم (GIBAN) «جي آي بان» عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً على استخدامها من قبل دافعي الضرائب، حيث وفرت هذه الآلية فرصاً لسداد الضرائب من خلال فروع 77 مصرفاً وشركات الصرافة والتمويل المنتشرة في دولة الإمارات، مُرجِعةً هذا الإقبال إلى وضوح وسهولة وسرعة إجراءات تحويل الأموال إلكترونياً من خلال النظام.

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين في النظام الضريبي إلى استخدام هذه الآلية للاستفادة من مميزاتها العديدة، ومنها إمكانية التحويل الإلكتروني المباشر من حساباتهم المصرفية إلى الهيئة، مشيرة إلى أنها تقلل الاعتماد على التعاملات النقدية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة أن رقم (GIBAN) هو رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) (آي بان) خاص تُصدره الهيئة لكل مسجل للضريبة يقوم عبر استخدامه بتحويل الأموال من العديد من المؤسسات المالية داخل وخارج الإمارات ويمكن استخدامها لدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المستحقة، وأية غرامات إدارية مستحقة.

وأشارت إلى أنه يمكن دفع الضريبة المستحقة بالتحويل من خارج الدولة باستخدام رقم (GIBAN) إذا كان المسجل لدى الهيئة يتعامل مع مصرف يقع خارج دولة الإمارات، بشرط أن يكون المصرف عضواً في نظام سويفت «جمعية الاتصالات العالمية المالية بين البنوك».

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وأكدت الهيئة على ضرورة تحري الدقة عند إجراء التحويل الإلكتروني والتأكد من إدراج رقم ال(جي آي بان) الخاص بالمسجل لدى الهيئة لتجنب أي أخطاء في التحويل واستكمال عملية السداد.

وأشار البيان إلى أن عمليات الدفع الإلكترونية التي تمت من قبل الخاضعين للضريبة باستخدام رقم (GIBAN) عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية شهدت زيادة مطردة من حيث العدد والقيمة خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النجاح المستمر لنظام سداد الضرائب باستخدام رقم (GIBAN) من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية جاء ثمرةً للشراكات الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وكافة الجهات المعنية بالدولة خصوصاً المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات كان لها دور أساسي في التطبيق السلس للنظام الضريبي.

وقال: حرصت الهيئة من خلال إتاحة سداد الضرائب المستحقة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية على تقديم أقصى تسهيلات ممكنة لدافعي الضرائب، ومواكبة الاستراتيجية العامة للدولة لتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والاستفادة من البنى التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات، التي تعد من المقومات الأساسية للتطوير المستمر للقطاع المالي والاقتصاد الوطني.

وأضاف البستاني: تبذل الهيئة جهوداً متواصلة لدعم مبادرة الحكومة الذكية، التي تعتمد على منح الأولوية للدفع بالطرق الرقمية، خصوصاً أن خدمات الدفع في دولة الإمارات تمتاز بمعايير متطورة، وتحرص الهيئة على التطوير المستمر لخدماتها بهدف الوصول إلى أعلى مستويات سعادة عملائها.