«أرامكو»: الاستحواذ على «سابك» يســرع خطــط عمليـات المصـب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز في عملاق النفط أرامكو السعودية: إن الاستحواذ على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سيسرع استراتيجية أرامكو لعمليات المصب ويحولها إلى لاعب عالمي للبتروكيماويات. وأبلغ عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، قناة العربية التلفزيونية أنه يتوقع أن ينمو الطلب على البتروكيماويات في الأجل الطويل، ومن المتوقع أن يسجل القطاع أسرع نمو في الطلب على النفط حتى 2040.

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