شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مخاوف «الاتفاق التجاري» ينعش «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، متجاهلة مخاوف حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كوفيد 19»، بفضل حالة من الارتياح إزاء اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومجموعة من البيانات الإيجابية أظهرت قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي بوتيرة أسرع من أزمة الجائحة، وفي ظل ذلك شهدت الأسواق الأوروبية مكاسب بلغ متوسطها 1.5%، فيما بلغ متوسط مكاسب الأسواق الآسيوية والأمريكية 1%.

تراجع المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق، ذكر فيها أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة، والصين «انتهى»، ما أثار تقلبات في الأسواق التي تعاني بالفعل، جائحة فيروس كورونا.

وقال نافارو إن تصريحاته «اقتطعت من سياقها بشكل كبير»، بينما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على أن الاتفاق مع الصين «لا يزال قائماً»، فيما قال ترامب على تويتر «آمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاق».

وكان نافارو أبلغ «فوكس نيوز» عندما سألته، امس الأول الاثنين، عن الاتفاق بأنه «انتهى»، وقال إن «نقطة التحول» جاءت عندما لم تعلم الولايات المتحدة بانتشار فيروس كورونا إلا بعد مغادرة وفد صيني واشنطن في أعقاب توقيع المرحلة واحد من الاتفاق في 15 يناير/‏‏ كانون الثاني.

وأضاف نافارو «لقد حدث ذلك (توقيع الاتفاق) في وقت كانوا أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص إلى هذا البلد لنشر ذلك الفيروس، ولم نعلم بهذه الجائحة إلا بعد دقائق فقط من إقلاع تلك الطائرة (التي كانت تقل الوفد الصيني)».

من جهتها، ردت الصين، أمس الثلاثاء، على مزاعم نافارو حول الاتفاق التجاري بازدراء، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، للصحفيين في إفادة صحفية اعتيادية «هو يدأب على الكذب، ولا يتسم بالصدق، أو النزاهة».

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وفي ما يتعلق بالاتفاق التجاري، قال تشاو «موقف الصين من هذه المسألة ثابت وواضح». وأحال المتحدث عدداً من الأسئلة إلى الجهات الحكومية المختصة.

واضطربت الأسواق المالية بعد تصريحات نافارو، لكنها عوضت معظم خسائرها بعد إصداره بياناً قال فيه إن التعليقات اجتُزئت من سياقها، وقال «لا علاقة لها باتفاق المرحلة واحد التجاري، الذي يظل سارياً. إنما كنت أتحدث فقط عن نقص ثقتنا حالياً بالحزب الشيوعي الصيني بعدما كذب بشأن أصل الفيروس الصيني، وابتلى العالم بالجائحة».

وفي بورصة نيويورك، ارتفعت أسهم «وول ستريت» أمس حيث يتجاهل المستثمرون المخاوف التجارية الصينية الأمريكية بعد أن أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، أن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة، والصين لم تنته بعد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة، أو 1.3%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.1% و0.7% على التوالي.

وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4%، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات، واتسمت التداولات أثناء الليل بالتقلب بعد تصريحات نافارو، كما صعد المؤشر البريطاني «فوتسي» 1.3%، في حين شهد المؤشر الألماني «داكس» ارتفاعاً بنحو 2.7%، كما صعد المؤشر الفرنسي «كاك» 1.71%.

وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.5% إلى 22549.05 نقطة، فيما صعد مؤشر شنجهاي الصيني 0.18%، وزاد مؤشر بورصة كوريا الجنوبية 0.21%، في حين ارتفع مؤشر بورصة هونج كونج 1.6%.

(وكالات)