شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليار دولار كلفة دعم الوظائف في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسارعت كلفة برامج حكومة المملكة المتحدة لدعم الوظائف في الأسبوع الماضي، مع قيام الشركات بمزيد من عمليات التسريح المؤقت للموظفين.

وكشفت الحكومة البريطانية، أن الشركات أضافت 100 ألف وظيفة إلى خطة برنامج الدعم الحكومي الأسبوع الماضي.

واستفاد 9.2 مليون موظف من خطة دعم الحكومة في المملكة المتحدة، حيث ارتفع إجمالي مبلغ الدعم إلى 22.9 مليار استرليني (28 مليار دولار). ويسمح البرنامج للشركات غير القادرة على دفع الأجور للموظفين بإضافتهم إلى قائمة حكومية تتكفل بسداد ما يصل إلى 80% من أجر الموظف.

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