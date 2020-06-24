شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز الرئيس المستقيل لـ «وايركارد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتجز المدعون العامون في ميونيخ الرئيس التنفيذي السابق لشركة «وايركارد» الألمانية، بعد اختفاء 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من شركة المدفوعات الرقمية في فضيحة احتيال.
وقال المدعون الألمان خلال بيان، الثلاثاء، إن «ماركوس براون»، الذي استقال في الأسبوع الماضي، قام بتسليم نفسه مساء الاثنين في ميونيخ كجزء من تحقيق في الممارسات المحاسبية للشركة.
وأوضح البيان أن القاضي راجع موقف براون واشترط للإفراج عنه دفع كفالة ب 5 ملايين يورو.
وأعلنت الشركة أن الأموال المفقودة من الميزانية من المرجح أنها لم تكن موجودة من الأساس.
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