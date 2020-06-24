شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تدشن برنامج قروض للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان تدشن برنامج قروض للشركات تاريخ النشر: 24/06/2020 استمع أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الثلاثاء عن إطلاق برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

من جهة أخرى، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة إن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال في الفترة من يناير إلى إبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.

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