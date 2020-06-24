شكرا لقرائتكم خبر عن «نومورا»: 5 عوامل تدعم ربحية البنوك الإماراتية والخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد تقرير حديث من بنك نومورا الياباني أن أسواق الأسهم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي استعادت بعضاً من عافيتها بعد صدمة «كوفيد-19»، وإن كان الأداء ما يزال أقل من نظيراتها. ولفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي على الرغم من خفض توقعات النمو، فإنه ربما يكون هو الأبرز بين القطاعات الدفاعية. وقال التقرير: إنه ووفقاً لتقديرات حديثة من «ستاندرد آند بورز» تبلغ قيمة أصول أكبر 23 بنكاً في دول المجلس نحو 1.5 تريليون دولار، وهي قادرة على استيعاب خسارة تصل إلى 36 مليار دولار وامتصاصها من دون أن تتأثر رسملتها. ولفت إلى أن بنوك الإمارات ودول المجلس تتمتع بربحية هيكلية تدعمها خمسة عوامل رئيسية، وتتمثل في التشريعات الصارمة للخدمات المالية في المنطقة؛ وصعوبة الدخول إلى القطاع، ما يعطي البنوك هيمنة على أسواق الإقراض المحلية.

هوامش ربحية أعلى

وقال: إن العامل الثاني يتمثل في السيولة القوية والدعم الكبير من البنوك المركزية، أما العامل الثالث فهو ارتفاع حصة الودائع الجارية التي لا تحمل عليها فائدة، وتوفر بالتالي مصدراً رخيصاً للتمويل ولهوامش ربحية أعلى مقارنة ببقية دول العالم. ومن العوامل التي تعزز أداء القطاع المصرفي في الدولة، وفي دول المنطقة كذلك، استقرار الدخل من الرسوم على القروض والتحويلات والمعاملات المصرفية، وأخيراً الكُلفة المنخفضة على العائدات؛ بفضل انخفاض معدلات الضرائب (أو الزكاة) وكُلفة الأجور والمعاشات التقاعدية.

ولفت إلى أهمية عدم إضاعة فرصة الأزمة، كما حدث في مرات سابقة، قائلاً: إن الوضع هذه المرة يعد مختلفاً مع رؤى استراتيجية لحكومات المنطقة، تعكس إرادة سياسية، وأهدافاً واضحة ومحددة للسنوات المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك في المنطقة طارق فضل الله: إن دول المنطقة لا يمكنها إجبار الشركات على الدمج أو التخلص من الأعمال غير الفعالة؛ لكنها قادرة على أن تقود بتوفير النموذج.

دمج الأسواق الخليجية

وأشار إلى أن الحكومات حول العالم تتدخل في الأسواق؛ من خلال شراء أسهم في الشركات الخاسرة، أما الوضع هنا على مستوى دول مجلس التعاون فهو مختلف مع وجود قوي للحكومة بالفعل في الاقتصاد، ما لا يجعل هناك حاجة حتى للاستحواذ على حصص مهيمنة في شركات خاصة في حال أدى ذلك لنوع من التضارب في المصالح. وطرح فكرة دمج إقليمي ضارباً على ذلك مثالاً حول إمكانية دمج شركات الطيران الإقليمية تحت راية الشركة الأكثر نجاحاً بينها؛ وهي طيران الإمارات.

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كما طرح فكرة دمج لأسواق الأسهم الخليجية؛ لإيجاد سوق موحد أكثر عمقاً وسيولة للمستثمرين. وفي الوقت الذي قال هو نفسه فيه إن الفكرة تبدو صعبة التحقق؛ لكنها كما يراها هي درجة التغيير اللازم؛ لتحقيق رؤية تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا الجديدة بحلول عام 2030.

«المتوسطة والصغيرة»

وتحدث التقرير عن الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة، قائلاً: إنها عانت تأثيرات الجائحة، ولفت إلى الجهود المتنامية؛ لدعم هذه الشركات التي تمثل حصة مهمة من الاقتصاد من التوظف في الإمارات والمنطقة، وضخت البنوك المركزية الدعم المالي؛ لكنه لفت إلى أن البنوك في المنطقة مترددة في تمويل القطاع. وقال: إن تمويل البنوك للشركات المتوسطة والصغيرة أعلى مقارنة بالمنطقة، لكنه يبقى أقل من المتوسط العالمي. وقال: إن صناديق الاستثمار السيادية في المنطقة بأصول يقدر إجماليها بنحو تريليوني دولار يمكنها الدخول لدعم الأسواق والاستفادة من الفرص السانحة بما لا يضر بأهدافها التجارية، ومن بين الخيارات شراء صكوك من شركات كبيرة غير مدرجة، كما بوسعها ضخ السيولة في الاقتصاد؛ من خلال الاستحواذ على الالتزامات المتأخرة التي تخنق الشركات المتوسطة والصغيرة. وقال: إنه يمكنها كذلك توفير التمويل للشركات الرابحة التي ربما تبدي البنوك تردداً في إقراضها في ظل الظروف الراهنة، خاصة الشركات التي لها أهمية للتنمية الوطنية ولخدمة أهداف التنوع الاقتصادي.

أزمة غير مسبوقة

وعلى المستوى العالمي قال التقرير: إن الجائحة ستخلف آثارها على الاقتصادات العالمية وفي المنطقة أيضاً فهي أزمة غير مسبوقة في حجمها وفي انعكاساتها، وأشار إلى أنها من الممكن أن تترك آثاراً دائمة على بعض مناحي الحياة. وتحدث عن التأثير على الأسواق العالمية، قائلاً: إن مؤشر «إس آند بي 500» تعافى إلى المنطقة الإيجابية مجدداً بدعم من سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي شجعت المستثمرين الأفراد على الاستثمار في أسواق الأسهم، مضاعفاً رهانه على السياسات غير التقليدية التي بدأها قبل عقد كامل.

تراجع أسعار الأصول

ولفت إلى أن تراجع أسعار الأصول يمكن أن يعيق التعافي الاقتصادي؛ لكن التدخل الضخم وواسع النطاق تم انتقاده، لأنه يعد نوعاً من التلاعب بالأسواق. وتطرق للحديث عن الدعم المالي وضخ وطباعة النقود من قبل البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي قائلاً: إن هذا خلق تضخماً في المعروض النقدي، ما يهدد بتضخم كبير في حال انتقل من الأصول المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، ووقتها ربما لن يتمكن الفيدرالي الأمريكي من إعادة الجني مرة أخرى.