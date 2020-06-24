«دناتا» ترتقي بأمن المطار إلى آفاق متميزة

تطبق «دناتا»، إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إجراءات احترازية ووقائية عديدة، لضمان سلامة المسافرين والموظفين، وطمأنة الركاب عندما يسافرون جواً إلى دبي ومنها عبر مطار دبي الدولي.

ومنذ بدء تفشي «كوفيد-19»، واصلت فرق خبراء «دناتا» العمل على مدار الساعة لتطوير وتنفيذ برنامج شامل للصحة والسلامة، وتعزيز الخدمات والوسائل والتدريب عبر عمليات الشركة. ونفّذت «دناتا» برامج التعقيم، وطبّقت تدابير حماية شخصية جديدة، وأدخلت تحسينات شاملة على خدمات تنظيف الطائرات، لحماية موظفيها وتوفير أعلى معايير الأمان العالمية لشركائها من الناقلات الجوية وركابها.

وأكملت «دناتا» خلال مايو المنصرم برنامجاً شاملاً لتعقيم جميع معدات الدعم الأرضي «GSE» لحماية موظفيها والركاب. وجرى تعقيم أكثر من 11500 قطعة من هذه المعدات، بما في ذلك الحافلات والسلالم وحاويات الأمتعة والجرارات وجميع المعدات المستخدمة في عمليات الشحن الجوي.

وبالإضافة إلى تطهير معداتها ومرافقها، زودت«دناتا» موظفيها بمعدات الحماية الشخصية «PPE» بما في ذلك أقنعة الوجه ومواد تعقيم الأيدي، كما قدمت للعاملين في مختلف الأدوار إرشادات مفصلة حول ارتداء معدات الوقاية الشخصية والتخلص الآمن منها. ويقوم فريق من الأخصائيين بإجراء عمليات تفتيش منتظمة للسلامة مع عقد جلسات إحاطة يومياً، لضمان فهم واتباع جميع الإرشادات.

كما عملت «دناتا» مع مطارات دبي لتحقيق أقصى درجات السلامة للمسافرين طوال وجودهم في المطار، من كاونترات إجراءات السفر إلى الصعود إلى الطائرات. وتم تركيب حواجز زجاجية واقية على الكاونترات، وتعديل مناطق الانتظار لمساعدة الركاب على الالتزام بالتباعد الجسدي. ويشرف على إجراءات الصعود إلى الطائرات وكلاء «دناتا» الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المطلوبة. وتخضع بوابات الصعود إلى الطائرات بعد كل رحلة لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة.

وعززت «دناتا» خدمات تنظيف مقصورات الطائرات. وتتضمن العملية تنظيفاً شاملاً بمواد معقمة لجميع الأسطح، بما فيها النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد واللوحات وفتحات التهوية والخزائن العلوية، بالإضافة إلى المراحيض والمطابخ ومناطق استراحة الطاقم. ومواد التنظيف الكيميائية التي تستخدم على الطائرات صديقة للبيئة ومعتمدة من السلطات المختصة، حيث ثبتت فعاليتها في قتل الفيروسات والجراثيم، كما أنها تترك على الأسطح طبقة واقية تدوم طويلاً ضد التلوث بالفيروسات والبكتيريا والفطريات. ويشرف على عمليات التنظيف والتعقيم فريق متخصص في مراقبة الجودة ومديري الورديات.