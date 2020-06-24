متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافقت الجمعية العمومية لشركة «أرامكس» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5% من رأس المال عن العام الماضي، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديدة للشركة لمدة ثلاث سنوات يضم: فهد عبدالقادر القاسم، سونيل بيلوترا، مرتضى حسين، محمد جمعة الشامسي، عمر عبدالله محمد الهامشي، عارف عبدالله عبد الرحمن الهرمي البستكي، دايفيد هاجلاند، فاطمة حسين علي أحمد، رامز طنوس شحادة.

* يعقد مجلس إدارة شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» اجتماعاً طارئاً غداً الخميس لأخذ القرارات في عدة مسائل من بينها النظر في القرار النهائي بشأن الرئيس التنفيذي السابق للشركة.

* سجلت شركة «الفردوس القابضة» خسائر بنحو 7.6 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.93 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

* وافق مجلس إدارة «دار التكافل» على إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للشركة حيث تمت الموافقة على استقالة أ.ر سرينيواسان الرئيس التنفيذي عند الانتهاء من تحويل أسهم نور تكافل إلى دار التكافل وتكليف راجيش سيثي بمهامه.