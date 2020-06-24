شكرا لقرائتكم خبر عن «أيبيكورب» تسوقلسندات بالحجم القياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية «أيبيكورب»، بدأت في تسويق سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار لمدة 5 سنوات. وأوضحت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة لعملية الإصدار، أن الشركة حددت السعر الأولي عند 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة اليوم الأربعاء. (رويترز)

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