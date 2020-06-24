شــراء مؤسســاتي يدعــم الأسـهم رغـم تبايــن الإغـلاقــات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل سوق دبي المالي مكاسبه في جلسة، أمس الثلاثاء، مرتفعاً 1.42% مع نشاط ملحوظ على أسهم في العقار والبنوك، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.63% على وقع ضغوط «القيادية»، وبالرغم من تباين الإغلاقات استقطبت الأسواق مشتريات مؤسساتية مع سيولة قرب 450 مليون درهم، تزامناً مع إعلان دبي بدء استقبال رجال الأعمال والسياح بدءاً من 7 يوليو/ تموز المقبل.

وبلغت محصلة شراء المحافظ الاستثمارية 37.4 مليون درهم تركزت معظمها في دبي بواقع 30.6 مليون درهم، بينما كانت أكثر الأسهم استقطاباً لمشتريات الأجانب (غير العرب)، أمس الثلاثاء، «إعمار مولز»، و«الدار»، و«الإمارات دبي الوطني»، فيما تواصلت عمليات البيع لديهم على «الإتحاد العقارية» وبمعدل 36.89 مليون سهم.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين 484.8 مليون درهم منها 332.8 مليون في دبي و152.06 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 393.25 مليون سهم، توزعت بواقع 350.6 مليون في دبي، و42.6 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 6614 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.42% عند مستوى 2120.66 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى له مستوى في أسبوعين بفعل مكاسب أسهم العقار، والبنوك، والاستثمار، والنقل.

وارتفع قطاع العقار 2.19% بدعم من ارتفاع «إعمار مولز»7.41%، و«إعمار العقارية» 1.79%، و«إعمار للتطوير» 1.4%، و«أرابتك» 1.29%، و«ديار» 0.34%، في مقابل انخفاض «داماك» 1.15%، و«الاتحاد العقارية» 1.57 %.

وزاد قطاع البنوك 0.97% مع نمو «الإمارات دبي الوطني»1.11%، و«دبي الإسلامي» 0.25%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.38% بعد صعود «دبي للاستثمار» 1.72%، و«سوق دبي المالي» 0.61%، و«شعاع» 0.18%.

وارتفع قطاع النقل 1.3% نتيجة صعود «أرامكس» 1.44%، و«العربية للطيران» 0.83% و«الخليج للملاحة» 5.37%.

سوق أبوظبي

وانخفض سوق أبوظبي بنحو 0.63% إلى 4319.53 نقطة متأثراً بالضغوط على أسهم البنوك، والاتصالات، والاستثمار، بالرغم من ارتفاع العقار، والطاقة.

وانخفض قطاع البنوك 0.94% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 1.4% و«أبوظبي التجاري» 0.78%.

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وهبط قطاع الاتصالات 0.12% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.81% مع هبوط «العالمية القابضة» 2.12 %، و«إشراق«0.42%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة 0.27% مع صعود «طاقة» 1.54%، و«دانة غاز» 0.15%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع».

وزاد قطاع العقار 0.56% مع ارتفاع»رأس الخيمة العقارية»، و«الدار» بنسبة 0.56% لكل منهما.

التداولات

وعلى صعيد التداولات في سوق دبي من حيث القيمة جاء في الصدارة «إعمار مولز» بسيولة بنحو 68.49 مليون درهم بعد إجازة عمومية الشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي، أو ربع سنوي، ثم «إعمار العقارية» 65.7 مليون، و«الاتحاد العقارية» 45.4 مليون درهم. وفي سوق العاصمة تصدر «أبوظبي الأول» التداولات بسيولة 54.1 مليون درهم، ثم «الدار» 33.49 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 24.18 مليون.

وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 8.19%، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.67% فيما سجل «بنك رأس الخيمة الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 4.35%، في حين سجل «جلفار» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.85%.

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 7.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.31 مليون درهم محصلة شراء العرب، ومليونا درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.32 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 37.57 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 10.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و27 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 37.57 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.54 مليون درهم محصلة بيع العرب، و27 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المحافظ

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 37.42 مليون درهم محصلة شراء، منها 30.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و6.78 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 37.42 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 30.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي،و6.78 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.