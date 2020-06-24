الاقتصاد

ترامب يعلق دخول عمال أجانب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، أمس الأول الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب‭ ‬سيعلق‭ ‬دخول فئات معينة من العمالة الأجنبية، وهو تحرك قال المسؤول إنه سيساعد الاقتصاد؛ لكن الشركات تعارضه بقوة.

وأضاف المسؤول: إن ترامب سيمنع دخول العمال الأجانب بموجب تأشيرات (إتش-1ب) للعمالة الماهرة، وتأشيرات (إل-1) للعمال الذين يجري نقلهم داخل شركة، حتى نهاية العام.

وسيمنع ترامب أيضاً العمال الموسميين بموجب تأشيرات (إتش-2بي) مع استثناء العمال في صناعة الخدمات الغذائية.

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وتقول شركات، من بينها شركات كبرى للتكنولوجيا، وغرفة التجارة الأمريكية: إن تعليق تأشيرات الدخول؛ سيخنق تعافي الاقتصاد من الأضرار التي لحقت به من جائحة فيروس «» المستجد. ويقول منتقدو المشروع: إن ترامب يستخدم الجائحة لتنفيذ هدفه الذي يسعى إليه منذ وقت طويل لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة.

والآثار المباشرة للإعلان محدودة؛ لأن القنصليات الأمريكية حول العالم ما زالت مغلقة لمعظم الإجراءات الروتينية لتأشيرات الدخول.

وقال المسؤول: إن تعليق التأشيرات الذي أعلن عنه أمس الاثنين سيفتح 525 ألف وظيفة للعمال الأمريكيين، مضيفاً: إنه مصمم «لإعادة الأمريكيين إلى العمل بأسرع ما يمكن». وأضاف المسؤول: إن وزير العمل يوجين سكاليا سيستخدم الصلاحيات القانونية للوزارة؛ للتحقيق في إساءة استخدام برنامج التأشيرات (إتش-1بي).

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