مخاوف موجة ثانية من «كورونا» ترفع الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب عالمياً أمس الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.

وحقق الذهب مكاسب حوالي 15% في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي بمعدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس/‏آب بنحو 0.2% ليصل إلى 1769.30 دولار للأوقية، في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.1% ليسجل 1756.37 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9% إلى 1920.12 دولار للأوقية وفقد البلاتين 0.5% إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8% إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع الاثنين.