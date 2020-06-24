شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف موجة ثانية من «كورونا» ترفع الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب عالمياً أمس الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.
وحقق الذهب مكاسب حوالي 15% في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي بمعدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.2% ليصل إلى 1769.30 دولار للأوقية، في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.1% ليسجل 1756.37 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9% إلى 1920.12 دولار للأوقية وفقد البلاتين 0.5% إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8% إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع الاثنين.
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