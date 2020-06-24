شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 نشاط في «بوصلة المستثمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن 2000 نشاط تجاري، ضمن منصة «بوصلة المستثمر» التي أطلقتها مؤخراً تشكل ما نسبته 70% من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فيما سيتم رفع هذه النسبة لتصل إلى 100% بما يعادل 3600 نشاط خلال المرحلة القادمة، في الوقت الذي تعرض البوصلة 450 نشاطاً صناعياً وأكثر من 500 منتج مرخص.

وأكد محمد المرر مدير إدارة التراخيص والأنشطة الاقتصادية في الدائرة خلال إحاطة إعلامية نظمتها الدائرة، أمس الثلاثاء، أن البوصلة تعتبر مفتاحاً رئيسياً للمستثمر والمستهلك على حد سواء، لما تعطيه من معلومات عن القطاعات الاقتصادية المتمثلة بعدد الأنشطة التي يريد معرفتها وكذلك توزيعاتها في مختلف مناطق الإمارة.

وحدة دعم

ودعا المرر المستثمرين إلى الدخول إلى البوصلة لأخذ ما يريدون من معلومات، معلناً عن وحدة خاصة لدعم المستثمرين بالمعلومات والمؤشرات الاقتصادية والرسوم ومتطلبات القطاع الاستثماري قبل البدء بعملية ترخيص الأنشطة.

وأشار إلى وجود دعم لوجستي لتوفير قاعات لاجتماعات المستثمرين الذين لا توجد لديهم أماكن أو مكاتب للاجتماعات بحيث سيتمكنون من حجز قاعات مع دعم متواصل من اقتصادية أبوظبي حول أي معلومة سواء كانت اقتصادية أو استشارات قانونية وغيرها.

وأوضح المرر أن ال2000 نشاط تجاري التي تضمها «بوصلة المستثمر» تمثل خطوة أولى حيث تشكل 70% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فيما سيزيد الزخم للوصول إلى نسبة 100% بما يعادل 3600 نشاط.

وعلى صعيد عدد الرخص التجارية في أبوظبي في عام 2019، أوضح المرر أنها شهدت نمواً بنسبة 68% مقارنة بالعام 2018، ويعود ذلك إلى التسهيلات التي قدمتها إمارة أبوظبي خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن ضمنها إعفاء المستثمرين الجدد من الرسوم الأمر الذي زاد من عدد التراخيص إضافة إلى التسهيلات الخاصة بأنواع الرخص المختلفة من تاجر أبوظبي والتراخيص المزدوجة والرخص الفورية.

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من جانبه أفاد علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي في مكتب تنمية الصناعة التابع لاقتصادية أبوظبي بأهمية منصة المستثمر في تمكين قطاع الأعمال والاستثمار الصناعي من دراسة المشاريع الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات للرخص الصناعية حيث توفر الإدارة وسائل بحث متعددة عن الانشطة الصناعية.

450 نشاطاً صناعياً

وبين الهمامي أن وسائل البحث عن الأنشطة الصناعية المرخصة تشمل البحث عن توزيع نشاط محدد ومواقع ترخيصه والبحث عن موقع محدد والأنشطة المرخصة عليها وأيضاً البحث من خلال المنتجات الصناعية، كما تعرض البوصلة 450 نشاطاً صناعياً مرخصاً وأكثر من 500 منتج مرخص في إمارة أبوظبي، ويتم تحديث تفاصيل الأنشطة والمنتجات بالتزامن مع أنظمة الترخيص المختلفة لتكون البوصلة أداة لعرض الواقع الصناعي المحدث في الإمارة.

كما تعرض البوصلة العديد من المواقع السياحية والتاريخية ومواقع الخدمات الرئيسية والمنافذ البحرية والجوية وذلك لتسهيل الاستدلال والمساعدة في اختيار الموقع المناسب بالنسبة للمستثمر.

الرخص الصناعية

واستعرض الهمامي خلال الإحاطة الإعلامية إحصائيات الرخص الصناعية وتوزيعاتها حسب المنطقة والنشاط الرئيسي حيث وصل مجموعها في إمارة أبوظبي إلى 1362 رخصة صناعية، منها 1017 رخصة في مدينة أبوظبي، و299 رخصة في مدينة العين و46 رخصة في الظفرة.

وتضمنت هذه الرخص 12 نشاطاً تنوعت ما بين صناعات إلكترونية وكهربائية وصناعات إنشائية وزجاجية وصناعات الأخشاب والورق وصناعات الطاقة والاستدامة وصناعات الطباعة والإعلام وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية وصناعات المعدات والآلات وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود وصناعات عامة وصناعات غذائية وصناعات كيميائية وصناعات معدنية.

يشار إلى أن منصة بوصلة المستثمر الإلكترونية لمنشآت التراخيص الاقتصادية، والتجارية والصناعية، التي أطلقتها الدائرة في أبوظبي جاءت في إطار مبادرتها الرامية إلى تعزيز توجه الإمارة للتحول الرقمي.