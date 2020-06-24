شكرا لقرائتكم خبر عن ساحة للأمطار والثلوج الاصطناعية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «كليندست»، المطور العقاري لمشروع «قلب أوروبا/‏ هيرت أوف يوروب»، ضمن «جزر العالم» والمكون من 7 جزر اصطناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن شروعها في إنشاء شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية، بطول يبلغ كيلومتراً واحداً على الجزيرة الرئيسية للمشروع، إذ ستتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة، تتيح التحكم في درجة الحرارة.

وأفادت المجموعة المطورة ل«قلب أوروبا»- وهي وجهة السياحة الترفيهية التي تبلغ تكلفتها 18.3 مليار درهم، بأن تطوير مشروع «شارع ممطر» المبتكر يعتبر نقطة رئيسية في الجذب السياحي لدولة الإمارات والذي سيتم الافتتاح التجريبي له في الأيام القليلة المقبلة.

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