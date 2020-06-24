الصين تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية الاثنين، أن الصين تهدف لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 1% والغاز الطبيعي بنسبة 4.3% هذا العام، مقارنة بعام 2019، إذ تسعى لحماية أمن الطاقة حتى بعد انهيار أسعار النفط المدفوع بتفشي فيروس كورونا.

ووضعت الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، هدف إنتاج 193 مليون طن من النفط الخام، أو 3.85 مليون برميل يومياً، و181 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2020، وفقاً لخطة الإنتاج السنوية التي نشرتها الإدارة الوطنية للطاقة.

وتقارن هذه الأرقام مع الإنتاج الفعلي من الخام والغاز العام الماضي. (رويترز)