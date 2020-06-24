«شروق» تطلق حلقات نقاشية حول قطاع التصميم

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن إطلاق سلسلة من الحلقات النقاشية الافتراضية تحت عنوان «واقع قطاع التصميم في الشارقة»، بهدف مناقشة أحدث توجهات الهندسة المعمارية الراهنة في الإمارة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستنظم عن بُعد عبر تطبيق «زووم» لمكالمات الفيديو، أيام الخميس من كل أسبوع خلال الفترة بين 25 يونيو الجاري و6 أغسطس المقبل، بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العمارة من دولة الإمارات والعالم.

وتنطلق باكورة هذه السلسة يوم غد الخميس بجلسة تحمل عنوان «الاستدامة في قطاع العمارة». وتنظم «شروق» الجلسة الثانية يوم الخميس (2 يوليو المقبل) تحت عنوان «التصميم الشامل على المستوى الاجتماعي».ويُناقش مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومتحدثون آخرون كيفية تصميم المدن في المستقبل، في جلسة ستنظم في التاسع من يوليو المقبل تحت عنوان «التوجهات المستقبلية في تصميم المدن».

وتعقد الهيئة في 16 يوليو المقبل جلسة بعنوان «التوجهات المستقبلية في تصميم مرافق التعليم» ، فيما تبحث جلسة «المدن المرنة» التي ستنظم في 23 يوليو المقبل في كيفية تكيف المدن مع المتغيرات التي تفرضها مستجدات القضايا البيئية والاجتماعية.

وستجيب الجلسة التي ستنظم في 30 يوليو المقبل عن سؤال «هل يمكن أن يتعايش النمطان التقليدي والحديث معاً؟»، على أن تختتم السلسلة الافتراضية جلساتها في 6 أغسطس المقبل، بجلسة تحمل عنوان «الإضاءة والعمارة». تعزيز معارف المهندسين

وأكدت خولة الهاشمي، مدير قطاع المشاريع في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق هذه السلسلة من الحلقات النقاشية الافتراضية، إلى تعزيز معارف المهندسين المعماريين والمختصين والمهتمين بالعمارة من أفراد المجتمع بالتحديات البيئية والاجتماعية والجمالية التي تواجه الهندسة المعمارية المعاصرة وممارساتها، مشيرة إلى أن الجلسات تستهدف تشجيع العاملين في قطاع العمارة على طرح الأسئلة ومناقشتها لضمان مراعاة مشاريعهم المعمارية لمبادئ الابتكار والإبداع والشمول والتكامل والكفاءة.