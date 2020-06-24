شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة العالمية» تتوقع 18.5% تراجعاً خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت منظمة التجارة العالمية أن تسجّل تجارة السلع في العالم تراجعاً تاريخياً بنسبة 18,5% في الفصل الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، إلا أنها أكدت أن الانكماش سيكون أقلّ خطورة من المتوقع بفضل «استجابة الحكومات السريعة».
وقال المدير العام للمنظمة روبيرتو أزيفيدو وفق ما نقل عنه بيان، إن «انهيار التجارة الذي نشهده اليوم هو بحجم لا مثيل له - سيكون في الواقع الانهيار الأكبر على الإطلاق».
وأضاف «لكن هناك مع ذلك جانباً مريحاً مهمّاً: كان يمكن أن يكون الانهيار أسوأ بكثير. إنه نبأ إيجابي بالفعل، لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتراخي».
وتشير التقديرات الأولى للفصل الثاني، الفترة التي أثّر الفيروس وإجراءات العزل المرتبطة به على قسم كبير من سكان العالم، إلى تراجع بنحو 18,5%.
واعتبر مدير المنظمة أن القرارات المتخذة من جانب الحكومات «كانت ضرورية لتخفيف الضربة التي تلقاها الإنتاج والتجارة»، مؤكداً أنها «ستواصل تأدية دور مهم عبر تحديد وتيرة الانتعاش الاقتصادي».
وقال «لضمان انتعاش قوي للانتاج والتجارة في 2021، ينبغي أن تذهب كافة السياسات المتعلقة بالميزانية والمالية والتجارية في الاتجاه نفسه». (أ ف ب)
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