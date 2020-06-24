شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مع تلاشي مخاوف انتهاء الصفقة التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة نتيجة حالة من الارتباك إزاء مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانتابت الأسواق حالة من الفزع بسبب تعليقات مفاجئة أدلى بها بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض قال فيها إن الاتفاق الذي كان جرى التوصل إليه بشق الأنفس «انتهى» لكن تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق بأن الاتفاق لايزال قائماً هدأت الأعصاب المتوترة.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 01.6% إلى 43.82 دولار للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق لأدنى مستوى في الجلسة عند 42.21 دولار للبرميل. وصعد الخام الأمريكي 1.7% إلى 41.44 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى المستوى المتدني البالغ 39.76 دولار.

وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها في سنوات منذ أن أصابت جائحة فيروس كورونا التي بدأت في الصين الولايات المتحدة بشدة. وكرر الرئيس ترامب وإدارته اتهامات لبكين بعدم الشفافية بشأن التفشي.

وانخفضت الأسعار فجأة بعد أن أبلغ نافارو فوكس نيوز في مقابلة أن الاتفاق التجاري مع الصين «انتهى»، وربط الانهيار بشكل جزئي بعدم دق بكين ناقوس الخطر في وقت سابق بشأن تفشي فيروس كورونا.

لكنه أصدر لاحقاً بياناً قال فيه إنه كان «يتحدث عن الافتقار للثقة» في الإدارة الصينية، وإن التصريحات «انتزعت بشكل حاد من سياقها» وإن الاتفاق التجاري ما زال قائماً.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة، ومع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في بعض الولايات الأمريكية والدول في أنحاء العالم بعد إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا تعزز الاتجاه الصعودي بفضل عودة الطلب على الوقود. وفي نيويورك، اكتظت الشوارع بالسيارات مع خروج أكثر مدن الولايات المتحدة تضرراً من إجراءات عزل عام استمرت لأكثر من 100 يوم.

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كما قدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم لأسعار النفط، وذكر التلفزيون السعودي أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال في وقت مبكر الثلاثاء إنه اعترض ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه نجران وجازان.

في غضون ذلك، وعلى جانب الإمدادات، خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة وكندا عدد منصات الحفر النفطية العاملة إلى مستوى قياسي منخفض.

ورفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعه لأسعار النفط للعام الجاري، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برنت 43.70 دولار للبرميل في 2020 ارتفاعاً من تقدير سابق عند 37 دولاراً.

من جهة أخرى، قال مسؤول نفطي كويتي الاثنين إن السعودية والكويت تخططان لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين اللذين تتشاركان في تشغيلهما في أول يوليو/ تموز المقبل. وقال عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية إن حقل الخفجي الذي توقف لمدة شهر اعتباراً من أول يونيو/ حزيران سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو/ تموز.

ونفط الخليج هي الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي. وأضاف أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجي إلى 100 ألف برميل يومياً بعد شهرين من تشغيله وأن يصل إلى 175 ألفاً بنهاية 2020.

وقال الشمري إن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بعشرة آلاف برميل يوميا في أول يوليو/ تموز ثم يصل إلى 40 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين وصولاً إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس/ آب ثم 145 ألف برميل يومياً بنهاية 2020.

وأصدرت شيفرون العربية السعودية، التي تشترك مع شركة نفط الخليج الكويتية في تشغيل حقل الوفرة، بيانا يقول إن الشركتين تتخذان استعدادات لاستئناف العمليات. (وكالات)