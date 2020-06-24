كونسورتيوم شركاء «أدنوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز

تعد «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» (جي أي بي)، شركة متخصصة في إدارة صناديق البنى التحتية؛ حيث تقوم باستثمار الأسهم والديون في أصول وشركات البنى التحتية. وتستهدف الاستثمارات في قطاعات الطاقة والنقل والمياه/‏النفايات فيدول «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» وبعض بلدان الأسواق الناشئة. ويبلغ عدد موظفي شركاتها البالغ عددها 40 شركة ما يقرب من 62000 شخص في أكثر من 50 دولة . وتتواجد فرق عمل (جي أي بي) في 10 مكاتب هي: لندن، ونيويورك، وستامفورد (كونيتيكت)، وسيدني، وملبورن، وبريسبان، ومومباي، ودلهي، وسنغافورة، وهونج كونج.

بروكفيلد لإدارة الأصول

«بروكفيلد لإدارة الأصول» شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الأصول البديلة من خلال أصول تزيد قيمتها على 515 مليار دولار أمريكي خاضعة للإدارة عبر العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأسهم الخاصة والائتمان. وتمتلك «بروكفيلد» وتدير الأصول والشركات طويلة الأمد، والتي يشكل الكثير منها العمود الفقري للاقتصاد العالمي. ومن خلال الاستفادة من نطاقها العالمي الواسع وإمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال الكبيرة والخبرة التشغيلية، تقدم «بروكفيلد» مجموعة من المنتجات الاستثمارية البديلة للمستثمرين حول العالم، بما في ذلك خطط المعاشات التقاعدية العامة والخاصة، والأوقاف والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، ومستثمرو الثروات الخاصة.

صندوق معاشات تقاعد معلمي أونتاريو

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يدير «صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو» أكبر خطة معاشات تقاعدية في كندا من خلال أصول صافية بقيمة 207.4 مليار دولار كندي (جميع الأرقام حتى 31 ديسمبر 2019). ويمتلك المجلس محفظة متنوعة من الأصول العالمية يتم إدارة ما يقرب من 80% منها محلياً. وقد حققت هذه الاستثمارات إجمالي عائد سنوي للصندوق بنسبة 9.7% منذ تأسيس الخطة في عام 1990. ويعد «مجلس خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو» مؤسسة مستقلة تتخذ تورونتو مقراً لها مع مكاتب في هونج كونج (منطقة آسيا والمحيط الهادئ) ولندن (منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا). وتقوم خطة الفوائد المحددة، التي يتم تمويلها بالكامل، باستثمار وإدارة معاشات التقاعد ل 329000 مدرس.

إن إتش للاستثمار والأوراق المالية

تعد «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» ثاني أكبر بنك استثماري في كوريا؛ حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والوساطة، والخدمات المصرفية التجارية من خلال 79 فرعاً محلياً. واستطاعت «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» منذ تأسيسها في عام 1969 إثبات حضورها شريكاً موثوقاً في أسواق رأس المال الكورية. واعتباراً من سبتمبر 2019، تمتلك «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» إجمالي أصول يبلغ 46 مليار دولار أمريكي وحقوق مساهمين بقيمة 4.5 مليار دولار. وتشكل «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» مع مجموعة «هونج هيوب المالية» والشركات التابعة لها، مجموعة «إن إتش المالية».

«سنام»

تعد «سنام» واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية للطاقة وواحدة من أكبر الشركات الإيطالية المدرجة من حيث القيمة السوقية. وتمارس «سنام» أعمالها من خلال الشركات الدولية التابعة لها في ألبانيا والنمسا والصين وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة. وتمتلك الشركة أكبر شبكة لنقل الغاز الطبيعي وسعة تخزينية مقارنة مع نظرائها من الشركات الأوروبية، كما تعد أيضاً واحدة من المشغلين الرئيسيين في مجال إعادة تحويل الغاز. وتستثمر شركة «سنام»، في إطار خطة بقيمة 6.5 مليار يورو تمتد حتى عام 2023، ما قيمته 1.4 مليار يورو في مشروع «سنام تك»، الذي يركز على الابتكار والأعمال الجديدة لانتقال الطاقة، بما في ذلك التنقل المستدام والميثان الحيوي وكفاءة الطاقة.