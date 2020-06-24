زيادة كبيرة في الحجـوزات على رحلات طيران الإمارات

كشف عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أن وجهات الناقلة سترتفع إلى أكثر من 50 وجهة في يوليو /‏تموز المقبل، موضحاً أن هناك زيادة كبيرة في الحجوزات بعد صدور قرار فتح الرحلات في مطارات دبي، حيث يتم العمل على توفير عروض ترويجية للسياح بالتعاون مع «دبي للسياحة» والفنادق والوكالات.

وقال الرضا في تصريحات للصحفيين خلال لقاء عن بعد، إنه منذ صدور قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، لاحظنا زيادة كبيرة في أعداد الحجوزات وطلبات إعادة المقيمين، وخاصة مع بدء سفر المواطنين والمقيمين من دبي، مشيراً إلى أن القرار يعتبر إيجابياً لتسريع العجلة الاقتصادية في الإمارة.

أضاف عادل الرضا: إننا نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها لقطاع الطيران، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولجان الأزمات والكوارث المحلية والاتحادية على متابعتها لمستجدات وباء كورونا «كوفيد 19» واتخاذ القرارات لإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أن طيران الإمارات تعمل على إعادة تشغيل وجهات الناقلة بشكل دوري وتدريجي، ومنها رحلات إضافية إلى ألمانيا وبريطانيا بسبب تزايد الطلب على الحجوزات.

تسهيلات للدخول

وأكد الرضا أن طيران الإمارات تدرس حالة الوجهات التي ستشغل إليها الرحلات في ظل السماح لاستقبال السياح والزوار إلى دبي اعتباراً من 7 يوليو، حيث سيتم تشغيلها وفقاً لمقدار الطلب على السفر من وإلى هذه الوجهات، مشيراً إلى أن الناقلة سوف تباشر خدمة العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة لزوار دبي في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى ويشمل البرنامج المخطط في شهر يوليو المقبل وجهات مثل لبنان ومصر والأردن.

وأشار الرضا إلى أن هناك تنسيقاً مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والوكالات الخارجية لتنشيط الحركة السياحة والعمل على توفير عدة عروض وتسويقها داخل المدن. بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة الهجرة لتسهيل أذونات الدخول إلى دبي.

وأشار إلى أن عدد الطائرات العاملة حالياً تصل إلى 50 طائرة تعمل على الوجهات الحالية والمقبلة ويتم العمل على إدخال تدريجي للطائرات إلى الخدمة مع زيادة عدد الوجهات. وأوضح أن طائرات «إيه 380»سيتم إدخالها إلى الشبكة اعتباراً من 15 يوليو إلى بعض المحطات وسيتم إدخال المزيد إلى وجهات أخرى تدريجياً.

وأكد الرضا أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها طيران الإمارات مهمة للغاية، لأنها تمنح المسافر ثقة أثناء استخدام منظومة الطيران، مشيراً إلى أهمية إجراءات الكشف الحراري والتباعد في المطارات وتوفير المعقمات للمسافرين، بالإضافة إلى الكمامات التي أصبحت أمراً أساسياً. ولفت إلى أن العديد من الدول سوف تلزم المسافر بارتداء الكمامات.

ولفت الرضا إلى أن «طيران الإمارات» سوف تقوم بإعادة افتتاح صالاتها الخاصة في مبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو، وذلك بالإضافة إلى استئناف خدمة السائق مع سيارة.

التنسيق

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وعن التعاون مع «فلاي دبي»، قال الرضا إن التعاون والتنسيق بين طيران الإمارات و«فلاي دبي» مستمر، وفي المرحلة المقبلة سنرى تنسيقاً أكبر بحكم تعافي حركة الطيران بشكل تدريجي، موضحاً أن تشغيل الرحلات إلى بعض الوجهات سيكون عبر «فلاي دبي» بسبب نوع الطائرات وعدد الرحلات المطلوبة يومياً.

وعن تسليمات «طيران الإمارات» المستقبلية، قال الرضا إن موعد استلام طلبيات الناقلة من«إيرباص إيه 350» و«بوينج 787» في 2023، وهناك وقت لدراسة استلام هذه الطائرات، بينما تأخرت طائرات«777 إكس»من قبل شركة «بوينج»، ولذلك فهناك نقاش مع «بوينج» لمعرفة توقيت تسليم الطائرة.

ولفت إلى أن نقاشات جارية مع شركة «إيرباص» بخصوص تسلم بقية الطائرات من طراز«إيه 380».

بسؤال عند المناقشات مع المؤجرين، أوضح أن أزمة «كوفيد 19»أثرت في جميع القطاعات والشركات، حيث عملت شركات الطيران والمؤجرون والمصنعون على حماية السيولة لديها، موضحاً أن بعض الشركات دخلت في نقاشات لتخفيف العبء مع الالتزام بسداد الالتزامات والدفعات لهذه الشركات.

أسعار تنافسية

وأوضح أنه سيكون هناك تعديل في أسعار التذاكر بطريقة تنافسية بين شركات الطيران، مشيراً إلى أن الخيار للمسافر في اختيار الشركة واستبعد الرضا أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بشكل مبالغ فيه في المرحلة المقبلة لمحاولة الشركات تعويض خسائرها.

وقال إن جميع الشركات في العالم وخاصة في قطاع الطيران سجلت أداء سلبياً خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020 بسبب توقف عمليات رحلات الركاب في العديد من دول العالم، كما أن قطاع الضيافة أيضاً سجل تراجعاً هائلاً في مستويات الإشغال وتعليق مؤقت لعمليات الفنادق وخاصة في المدن التي تعتمد على السياحة.

وتوقع الرضا أن تتقلص خسائر شركات الطيران والقطاعات الأخرى خلال المرحلة المقبلة بشكل تدريجي مع عودة حركة الطيران، مشيراً إلى أن قرار دبي يصب في مصلحة قطاع الطيران واستئناف الرحلات وتحريك الحركة الاقتصادية للإمارة، لإن الطيران يعتبر الشريان الرئيسي لدعم الناتج المحلي لأي مدينة وصلة الوصل بين مدن العالم، وأن فتح الطيران يعطي فرصة لطيران الإمارات والقطاعات الأخرى بما في ذلك قطاع السياحة الذي يعتمد على الطيران بشكل مباشر.

الشحن

ولفت إلى أن قطاع الشحن الجوي سجل طلباً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث عملت الناقلة على تشغيل طائرات الشحن وبعض طائرات المسافرين، ما ساهم في تدفق بعض الإيرادات إلى الناقلة في ظل تعليق رحلات الركاب.

وقال الرضا إن حكومة دبي أكدت دعمها الكامل لطيران الإمارات انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه الناقلة في ربط دبي بالعالم.

الصكوك والسندات

وأضاف أن الناقلة لم تلجأ إلى سوق الصكوك والسندات في الوقت الحالي، وهناك نقاشات مستمرة مع بنوك محلية وعالمية عند الحاجة إلى سيولة.

وقال الرضا إن أي شركة تعمل على مراجعة التكاليف في جميع الجوانب، فيما تواصل طيران الإمارات في إيجاد سبل لتقليل التكاليف اليومية أو السنوية. وأضاف أنه تم مراجعة متطلبات الناقلة من العنصر البشري ليتلاءم مع السعة التشغيلية المستقبلية وبالتالي تم أتخاذ قرار صعب جداً بتسريح عدد من الموظفين خاصة أن الإدارة التنفيذية للناقلة تسعى دائماً للمحافظة على العنصر البشري وعدم الاستغناء عن الكفاءات.

وعن عمليات الصيانة، أوضح أن الناقلة استفادت من تأخير بعض عمليات الصيانة، بسبب توقف الأسطول مثل صيانة المحركات وبعض المعدات التي تخضع للدفع حسب الساعة التشغيلية، وكان هناك توفير في الصيانة التشغيلية للأسطول.

وعن موعد عودة قطاع الطيران إلى ما كان عليه سابقاً، قال الرضا إنه من الصعب التكهن بتوقيت تعافي قطاع الطيران، لكن القطاع يشهد تغيراً سريعاً في ظل التطورات التي تحصل في موضوع علاج الوباء والتي ستعطي القطاع ثقة أكبر، متوقعاً أن يتعافى القطاع بشكل أسرع مما كان متوقعاً في الفترة السابقة حسب المستجدات.

وأضاف الرضا أن العائق الوحيد أمام شركات الطيران هو القيود التي تطبقها بعض الدول على دخول أو خروج المسافرين، وكلما كانت القيود أكثر صرامة ستنعكس سلباً على القطاع، مشيراً إلى أن هناك بعض الإجراءات الاحترازية المخففة التي نراها من عدة دول وخاصة تلك التي تعتمد كلياً على السياحة.