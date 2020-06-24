شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كام واحد عنده تليفون وإنترنت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بعض المؤشرات التي تتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة والهواتف الثابتة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية، سواء بشكل شبه شهري أو كل ثلاث اشهر، وكان آخر تقرير صادر بهذا الشأن عن حجم مشتركي الإنترنت و الاتصالات في نهاية يناير 2020. 95.70 مليون اشتراك بخدمات المحمول 42.30 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول Advertisements 3.61 مليون مستخدم ل"اليو اس بي مودم" 7.24 مليون اشتراك في الانترنت الأرضي 9 مليون اشتراك في التليفون الأرضي 93.4 مليار جنيه مساهمة قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كام واحد عنده تليفون وإنترنت فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.