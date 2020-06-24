شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "التأمين التكنولوجى" ودوره فى صناعة التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقصد بالتأمين التكنولوجى أو تكنولوجيا التأمين INSURTECH التقنية التي تكمن وراء إنشاء وتوزيع وإدارة أعمال التأمين باستخدام التكنولوجيا ويتكون هذا المصطلح من كلمتين وهما التأمين Insurance) والتكنولوجيا Technology وهو مصطلح مستوحى من FINTECH أي التكنولوجيا المالية ومما لا شك فيه أن التأمين التكنولوجي INSURTECH أصبح من المصطلحات الدارجة هذه الأيام بشكل كبير وحديث العديد من المتخصصين في المؤتمرات والأحداث والمحافل التأمينية ... فالتأمين التكنولوجي" INSURTECH" في صدد إحداث ثورة في القيام بعمليات التأمين واداراتها.

وفي عام 2015 تم تسليط الضوء على التأمين التكنولوجى حيث بلغ تمويل بدء التشغيل للمشروعات التي تعمل في التأمين التكنولوجى في ذلك العام 2.65 مليار دولار أمريكي، حيث عملت أكثر من 1300 شركة ناشئة عالمية على تصميم التطبيقات التكنولوجية لقطاع التأمين بهدف الوصول الى العملاء الذين لم ينجذبون إلى التأمين التقليدي، و شركات التأمين مؤخرا تنحاز للاستثمار في التأمين التكنولوجى وذلك لتسهيل عملية التأمين وتقليل التكاليف والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء سواء بأنشاء النظام التكنولوجى الخاص بها او بالتعاقد مع شركات التكنولوجيا لتوفير الدعم الفني التكنولوجي اللازم، والاستثمارات تضاعفت تقريبا من عام 2017 إلى عام 2018 على مستوى العالم حيث وصلت الى 3.1 مليار دولار أمريكى مع عقد 138 صفقة خلال ذلك العام.

ويوفر التأمين التكنولوجى أساليب تكنولوجية جديدة تقوم بتحسين صناعة التأمين، وخفض التكاليف للعملاء وشركات التامين ، وتحسين الكفاءة، والعمل على زيادة رضاء العملاء ويحتوى على مجموعة من النماذج أو المنصات التي تخلق فرص و طرق جديدة للتعامل مع العملاء لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمه لهم، والشركات التي تعتمد على التأمين التكنولوجى جعلت عملية شراء وثائق التأمين أكثر سهولة بدأ من التأمين على الافراد وحتى التأمين على الشركات، حيث إن التأمين التكنولوجى سهّل على العملاء عملية البحث عن نوع التأمين المناسب والمقارنة بين الوثائق المختلفة وإمكانية شراء الوثيقة عبر الإنترنت وعدم الحاجة لزيارة الشركة حتى تتمكن من إتمام عملية التأمين اوالإبلاغ عن وجود مطالبة أو وقوع حادث.

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كما لعب التأمين التكنولوجى دورًا مهما في جميع خطوات عملية التأمين وأيضًا ساهم فى تطوير الوثائق والخدمات المقدمة للعملاء، حيث إن تطبيقات الهواتف المستخدمة من قبل العملاء وأجهزة مراقبة السيارات وأدوات تتبع الأنشطة البدنية التي يمكن ارتداؤها سهلت فهم العميل وفهم احتياجاته والعثور على مزايا جديدة من التأمين تناسب أسلوب حياته، و تستخدم الشركات تكنولوجيا التأمين لتوفير خدمات مدعومة بالتكنولوجيا وتتضمن تفاعلًا أكثر مع العملاء.