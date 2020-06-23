شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يدفع "ناسداك" لتحقيق ثاني إغلاق قياسي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بتصريحات الرئيس "دونالد ترامب" حول العلاقات التجارية مع الصين، وسجل "ناسداك" الإغلاق القياسي الحادي والعشرين له هذا العام والثاني على التوالي.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 46.7 نقطة في يونيو/حزيران من 37.5 نقطة في مايو/أيار، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 49.6 نقطة من 39.8 نقطة في الشهر الماضي.



كان المستشار التجاري الأمريكي "بيتر نافارو" قد صرح بأن البيت الأبيض قد يتخلى عن الالتزام بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، لكن الرئيس "ترامب" نفى ذلك قائلا إن بلاده ملتزمة بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين والتي تم التوقيع عليها منتصف يناير/كانون الثاني.



وفي سوق الخام، تراجع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 40.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دوللار وأقل سعر عند 39.7 دولار.

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وانخفض سعر "برنت" بنسبة 1% مغلقا عند 42.63 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.9 دولار وأقل سعر عند 42.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 26156 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26314 نقطة وأقل مستوى عند 26105 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 10131 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10221 نقطة وأقل مستوى عند 10112 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3131 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3154 نقطة وأقل مستوى عند 3127 نقطة.