شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد بيانات صادرة من وزارة الزراعة الأمريكية أظهرت تحسنا غير متوقع في الظروف المناخية والطقس الملائم للمزيد من الوفرة في موسم حصاد الحبوب الحالي.



وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها أن الطقس في المناطق الوسطى والغربية في الولايات المتحدة جيد على غير المتوقعن وهو ما يفيد في جودة ووفرة المحاصيل.

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وأضافت في تقرير أن الطقس المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين سيكون جيدا لجودة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، وصنفت الوزارة 72% من محصول الذرة من جيد إلى ممتاز، وهو ما يزيد بنسبة 1% عن تقديرات الأسبوع الماضي.



ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التزام بلاده بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الصين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% وأغلق عند 3.25 دولار للبوشل، وهو الإغلاق الأدنى منذ الثالث من يونيو/حزيران، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.27 دولار وأقل سعر عند 3.21 دولار.