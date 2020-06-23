شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى مخاوف تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح المستشار التجاري الأمريكي "بيتر نافارو" بأن البيت الأبيض قد يتخلى عن الالتزام بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين.

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ونفى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ذلك قائلا إن بلاده ملتزمة بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين والتي تم التوقيع عليها منتصف يناير/كانون الثاني.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.9% أو ما يعادل 16 سنتا إلى 18.063 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس الإثنين بنسبة 0.3%،ن وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.14 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.73 دولار.