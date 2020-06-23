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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب بيانات حكومية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات حكومية إيجابية أفضل من التوقعات الأمر الذي أثار التفاؤل حيال تحسن وتعافٍ أسرع من التكهنات للاقتصاد البريطاني.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في المملكة المتحدة إلى 47 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 39.1 نقطة من 29 نقطة في مايو/أيار.
وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 50.1 نقطة في يونيو/حزيران بأعلى من توقعات عند 45.2 نقطة مقارنة بقراءة مايو/أيار عند 40.7 نقطة.
وتواصل الحكومة البريطانية الالتزام بإجراءات خطة إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي من أجل تحسين الأنشطة الاقتصادية وإنقاذ الوظائف المفقودة خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2517، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2533 في حين سجل أقل سعر عند 1.2433.
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