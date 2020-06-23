شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى إغلاق في نحو 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع المعدن النفيس لتحقيق أعلى مستوى إغلاق في حوالي ثماني سنوات.



يأتي ذلك بعد تضارب في التصريحات بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بين المستشار التجاري "بيتر نافارو" من ناحية والرئيس "دونالد ترامب" من ناحية أخرى.

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وصرح "نافارو" أن إدارة الرئيس "ترامب" تخلت على الأرجح عن الاتفاق التجاري مع الصين، لكن "ترامب" نفى هذا الأمر مشددا على التزام واشنطن بشروط الاتفاق التجاري بمرحلته الأولى المبرمة مع الصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% إلى 1782 دولارا للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1786.1 دولار وأقل سعر عند 1758.3 دولار.