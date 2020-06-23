شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن (التجارة) تدعو الشركات والمؤسسات لإضافة بيانات متاجرها الإلكترونية إلى سجلاتها التجارية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض دعت وزارة التجارة عموم الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الإلكترونية عبر خدمة تحديث بيانات السجلات التجارية عبر الرابط: e.mci.gov.sa وذلك تطبيقاً لما نص عليه نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. Advertisements وتسهم إضافة بيانات المتاجر الالكترونية في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشات الممارسة لنشاط التجارة الالكترونية بنظام التجارة الالكترونية. وتواصل وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين أداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (التجارة) تدعو الشركات والمؤسسات لإضافة بيانات متاجرها الإلكترونية إلى سجلاتها التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.