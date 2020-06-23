ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يقترب من 800 جنيه

كتب: ضياء السقا
سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات تاريخية، مساء الثلاثاء، حيث وصل عيار 21 لـ 792 جنيها، لأول مرة في التاريخ.
وارتفعت أسعار الذهب محليا، بعد الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، حيث صعد سعر أوقية الذهب إلي 1767 دولارا بزيادة 17 دولارا.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..
وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 678.85 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 792 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 905.10 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6336 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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