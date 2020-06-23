شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره رغم هدوء القلق بشأن الصفقة التجارية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تضارب في التصريحات من البيت الأبيض بشأن الصفقة التجارية المبرمة مع الحكومة الصينية.



وصرح المستشار التجاري الأمريكي "بيتر نافارو" أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تخلت على الأرجح عن الاتفاق التجاري مع الصين.



ونفى الرئيس الأمريكي "ترامب" هذه التصريحات مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بشروط الاتفاق التجاري بمرحلته الأولى المبرمة مع الصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

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من ناحية أخرى، صرح عضو الاحتياطي الاتحادي "جيمس بولارد" بأنه لا يرى وجود أي فقاعة أصول تتشكل في المدى القريب بسبب وتيرة اقتراض الشركات على خلفية مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وجاء ذلك بعد تحذيرات وقلق لدى رئيس البنك المركزي "جيروم باول" من أن تؤدي زيادة اقتراض الشركات وعدم القدرة على السداد إلى تعثر وفقاعة أصول مالية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.