شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم هدوء الضغوط نتيجة انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام تخلى عن مكاسبه مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وكان النفط قد دعما اليوم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي أكد من خلالها التزام بلاده ببنود الاتفاق التجاري الموقع مع الصين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.

Advertisements



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات أولية مخزون الخام من معهد البترول الأمريكي، بينما ستصدر القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 40.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دوللار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.1% إلى 43.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.9 دولار وأقل سعر عند 42.2 دولار.